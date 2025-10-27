В России началась шестидневная рабочая неделя

Россия
27-10-2025

С началом шестидневной рабочей недели!

Сегодня начинается шестидневная рабочая неделя: субботний выходной 1 ноября перенесён на понедельник, 3 ноября.

Зато после этого будет три выходных подряд — с 2 по 4 ноября.

4 ноября в России отмечается День народного единства!

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города 

Ольга Сурикова
Фото: создано благодаря shedevrum.ai