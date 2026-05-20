Школьники будут изучать искусственный интеллект

С 1 сентября в российских школах введут профиль «Искусственный интеллект», сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Это часть программы углублённого изучения информатики после того, как направление показало высокую востребованность среди школьников. Ранее профиль уже был включён во Всероссийскую олимпиаду школьников.

Курс призван помочь ученикам лучше понимать современные технологии и принципы работы ИИ, подготовить их к дальнейшему обучению и востребованным профессиям в цифровой экономике. Программа будет сочетать теорию (основы машинного обучения, алгоритмов и этики ИИ) и практические задания с реальными данными и инструментами.

Точный состав учебных часов и требования к аттестации учащихся станут известны после утверждения программы.