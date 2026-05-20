Медики оперируют подростка, пострадавшего при обрушении балкона

Подросток прямо сейчас находится на операционном столе. Двум другим также оказывают помощь. Дети находятся в Городской больнице №5.

«Будет проведено глубокое всестороннее расследование. Где произошёл этот сбой, кто не досмотрел, кто был здесь, проявил головотяпство, либо на стадии проектирования или на стадии исполнения проекта, либо просто, как говорится, не включил вовремя голову», — отметил Михаил Развожаев.

Также губернатор добавил, что это был выпускной класс и у выпускников были планы на поступление в университеты. Власти обещали максимально подключиться и сделать всё, чтобы это горе не отразилась в дальнейшем на их жизни, чтобы у них были возможности реализовать свои планы по поступлению после завершения лечения.

«Есть такие тяжёлые травмы, связанные с переломами, ушибами. Все, что необходимо с медицинской точки зрения, чтобы ребят полностью восстановить, все будет тоже сделано. Ну, а результаты и виновных покажет следствие», — добавил Михаил Развожаев.

Глава города также отметил, что непонятно каким образом из козырька конструкция превратилась в балкон. Капитальный ремонт балкон не проходил, только косметический. Но козырек регулярно эксплуатировался в качестве балкона даже до ремонта еще с украинских времён.

Напомним, что сегодня, 20 мая, в качинской школе № 13 имени трижды Героя Советского Союза Александра Ивановича Покрышкина произошло обрушение балкона на втором этаже. Пострадали 9 детей, которые вышли на него, чтобы сфотографироваться. Это шесть юношей и три девушки в возрасте 17 лет, выпускники.

Трое школьников — в тяжёлом состоянии, у остальных состояние средней степени тяжести. Все ребята находятся в больнице, врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь.

На месте работают правоохранительные органы.

Недавно в школе проходил капитальный ремонт. Тогда были полностью заменены инженерные коммуникации, окна и двери, обновлены фасады, все помещения приведены в порядок.