Погода в Севастополе 27 октября

Погода
27-10-2025

Сегодня в городе облачно.

Дождь, утром, днем временами сильный.

Ветер южный 15-20 м/с,

во второй половине дня западный 10-15 м/с.

Температура воздуха ночью 13…15°,

днем 17…19°.

