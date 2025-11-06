Погода в Севастополе 6 ноября

Погода
06-11-2025

В городе переменная облачность.

Без существенных осадков.

Ветер северо-восточный 5-10 м/с

Температура воздуха ночью +9…+11°,

днем +14…+16°.

Температура воды 15°.

Фото: Елена Голос

