В России могут разрешить сдавать экзамены на права без автошкол

Национальный автомобильный союз предложил разрешить сдачу экзаменов на водительские права в России без обязательного обучения в автошколах. Инициатива уже направлена на рассмотрение премьер-министру Михаилу Мишустину.

Основной аргумент авторов — слабая подготовка преподавателей в автошколах и их низкая заинтересованность в успехах учеников. Альтернативой предлагается самостоятельное обучение или занятия с частными инструкторами.

Отмечается, что теоретический экзамен с первого раза сдают порядка 40% учеников автошкол.

Также среди аргументов главы НАС: если разрешить самоподготовку, то «разрушится» монополия автошкол на подготовку водителей и они «станут работать лучше». А также это поможет снизить цену на обучение в автошколах, которое стало уже недоступно многим.

Правила выдачи водительского удостоверения изменили в 2014 году. До этого периода можно было получать водительские удостоверения самоучкам.

