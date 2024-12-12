ФАС возбудила дело в отношении владельца автошколы с названием «ГОСавтошкола»

Крымское управление Федеральной Антимонопольной службы возбудило дело в отношении «ГОСавтошколы», сообщает пресс-служба ведомства.

«Приставка «ГОС-», намекает на связь с государством, хотя на самом деле организация не имеет отношения к госструктурам. Закон о рекламе не допускает рекламу, которая может ввести в заблуждение потребителя рекламы.

Действия автошколы нарушают закон о защите конкуренции, создавая необоснованные преимущества», — подчеркнули в ФАС.

В случае установлении вины компании грозит административная ответственность.