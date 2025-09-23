Погода в Севастополе 23 сентября

Погода
23-09-2025

Сегодня в городе переменная облачность.

Без осадков.

Ветер восточный 6-11 м/с.

Температура воздуха ночью 11…13°,

днем 24…26°.

Фото: Елена Голос

