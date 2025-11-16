«Новый Херсонес» получит от Правительства России 700 миллионов рублей

Культура
16-11-2025

Правительство дополнительно выделило порядка 700 млн рублей на обеспечение работы музейно-храмового комплекса «Новый Херсонес». Эти средства позволят профинансировать расходы комплекса в 2025 году, включая обеспечение деятельности, подготовку и создание новых экспозиций, а также обеспечение безопасности.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города 

Анна Левина