Минобрнауки планирует сократить около 45 тысяч платных мест в вузах

Глава ведомства Валерий Фальков отметил, что сокращение коснется 40 направлений.

«Будет сокращено порядка 45 тыс. мест. При этом, если брать в процентном отношении, то это порядка 13% всех платных мест. Больше всего, конечно, будет сокращено платных мест в негосударственном секторе — в негосударственных вузах, там почти 20%», — сказал он.

В их числе «Экономика», «Менеджмент», «Государственное и муниципальное управление», «Юриспруденция», «Реклама»и «Связи с общественностью».

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города