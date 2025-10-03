В Крыму ожидается сильный шторм

9 октября у берегов Крыма ожидается сильный шторм с волнами высотой до 4 метров. По данным последних моделей ECMWF, ICON и WW3, в открытом море высота волн может достигать 5 метров, а отдельные гребни — 7–8 метров.

У побережья от Севастополя до Судака и Феодосии волны будут достигать 2–3 метров с периодом 6–9 секунд, что приведёт к заметному накату на набережных. В Керченском проливе прогнозируют волны до 1,8 метра, но они будут короткие и крутые.

