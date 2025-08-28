В районе посёлка Сахарная Головка горит растительность

Происшествия
28-08-2025

Информация о пожаре поступила сегодня в МЧС около полудня.

Горит растительность. По предварительной информации ведомства, охвачена площадь в 5 000 кв. метров.

Погибших, пострадавших нет.

МЧС сообщает, что ситуация находится на контроле.

По уточнённой информации, площадь пожара составляет 6 гектаров.

На месте работают силы МЧС России, Спасательной службы города, Лесхоза, флота.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города 

Ольга Сурикова
Фото: МЧС Севастополя