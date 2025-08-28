Украинский разведкорабль «Симферополь» уничтожен российским катером

Россия
28-08-2025
Российский безэкипажный катер нанес удар по среднему разведывательному кораблю Военно-морских сил Украины «Симферополь» и потопил его. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Быстроходный БЭК был применен в устье реки Дунай.

«В результате атаки украинский корабль затонул», — сообщили в российском ведомстве.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города 

Ольга Сурикова