В ПСБ рассказали, как защитить себя от фишинговых схем

Сейчас известны десятки сценариев, по которым злоумышленники заставляют людей перевести деньги или раскрыть личную информацию. Так, в сети фишеров ежегодно попадают миллионы людей по всему миру. При этом мошенники стали использовать новые фишинговые опросы для кражи денег россиян, рассказал Дмитрий Миклухо, старший вице-президент — директор департамента информационной безопасности ПСБ.

«Мошенники — хорошие психологи, умеют наладить контакт и расположить к себе. При этом злоумышленники понимают, что никто не назовет просто так пин-код от банковской карты. Поэтому в ход идут всевозможные ухищрения и приемы», – отметил эксперт.

По мнению Миклухо, популярность среди мошенников приобретают опросы, обещающие финансовое вознаграждение или гарантированную выплату. По фишинговой схеме в начале идут вопросы, на которые нужно дать простой ответ либо выбрать один из пунктов, поэтому у пользователей не возникает сомнений в правильности происходящего. Однако, при ответе на последние вопросы фишинговый ресурс просит указать ФИО, номер телефона и номер платежной карты, на которую якобы будет направлено вознаграждение за прохождение. После указания личных данных, которые мошенники используют для входа в личный кабинет, денежные средства списываются со счета пользователя.

Можно ли уберечься и не стать жертвой мошенничества? Дмитрий Миклухо дал несколько советов, как не попасть в расставленные сети фишеров. В первую очередь, нужно обращать внимание на ресурс, содержащий ссылку на приложение, скачивать приложения из доверенных источников. Также, следует внимательно относиться к электронным письмам от неизвестных адресатов. Через такие письма злоумышленники пытаются получить личную информацию. Всегда стоит обращать внимание на адрес электронной почты или домен сайта: мошенники могут использовать адреса и домены, максимально похожие на реально существующие, официальные сайты организаций, различие которых будет заключаться лишь в одном знаке.

Эксперт рекомендует установить антивирусное программное обеспечение на свой компьютер и телефон и регулярно обновлять его. Следует использовать более сложные комбинации паролей для доступа к мобильному банку, включить двухфакторную аутентификацию, например, настроить оповещения по электронной почте. И наконец, по мнению эксперта, следует быть крайне осторожным и внимательным при размещении личной информации в социальных сетях.