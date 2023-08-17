В Севастополе педофил-рецидивист надругался над девочкой и полгода скрывался

Прокуратура Севастополя направила в суд уголовное дело по обвинению мужчины в повторном совершении полового преступления в отношении ребенка. Задержан ранее судимый 52-летний мужчина.

Судим он был именно за половые преступления, в том числе против детей.

По версии следствия , в июле 2022 года совершил действия сексуального характера в отношении 15-летней дочери своей знакомой. Потерпевшая рассказала о случившемся матери, которая обратилась в правоохранительные органы.

После случившегося педофил скрылся с места проживания и был объявлен в розыск. В декабре того же года работники полиции установили его местонахождение в Краснодарском крае.

Обвиняемый заключен под стражу.

Зампрокурора города в интересах несовершеннолетней потерпевшей направлен в суд иск о взыскании с обвиняемого компенсации морального вреда.

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Ольга Сурикова