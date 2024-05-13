«Последние звонки» в школах Севастополя проведут 24 и 25 мая

Об этом было сообщено сегодня в ходе аппаратного совещания.

«В наших школах учебный год завершается 24 мая. Это последний день, когда могут идти занятия. Соответственно, дальше школы по индивидуальному графику смотрят — кто-то на один день раньше заканчивает, 24, а кто-то 25 мая. Школы уже определились, графики уже сформированы», — доложил глава департамента образования.

В мероприятиях поучаствуют 12 580 детей.

Итоговые экзамены стартуют 21 мая — у девятиклассников и 23 мая — у одиннадцатиклассников. Дети с ограниченными возможностями здоровья будут иметь возможность могут сдать экзамены дома.

У выпускников, которые сдают ЕГЭ, будет шанс его пересдать — 4 и 5 июля.

Ольга Сурикова

Фото: Анастасия Ильина

