Строительные материалы в Севастополе могут подорожать на фоне нового строительного бума

С наступлением мая жители Севастополя, планирующие ремонт или строительство, столкнутся с существенным повышением цен на строительные материалы.Ожидается, что стоимость может увеличиться до 20%, что обусловлено повышенным спросом в строительный сезон.

Об этом в разговоре с URA.RU рассказал директор по развитию инвестиционно-девелоперского холдинга «Астерра» Константин Злобин.

Как отмечает Злобин, «март заложил фундамент для роста цен, а в мае, когда строители начнут активно закупать материалы, мы увидим еще больший скачок стоимости. Особенно это коснется металла, подорожание которого может достигнуть 20%».

Этот сезонный скачок цен затронет не только крупные строительные компании, но и частных застройщиков в Севастополе, которые не успели запастись необходимыми материалами заранее. Подорожание строительных материалов непременно повлияет на стоимость квадратного метра жилья, что может стать причиной изменений на рынке недвижимости города.

«Рынок строительных материалов очень разнообразный. Есть позиции, которые необходимы совершенно всем его участникам, а есть специализированные. Тем не менее стоимость материалов может меняться в зависимости от различных факторов: роста ключевой ставки, курса валют, принятия новых законов и даже сезонности. Традиционно осенью и зимой цены на многие товары ниже, потому что сезон строительства заканчивается, а производителям и магазинам надо распродать продукцию. В 2023 году многоквартирные проекты и индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) демонтировали рост. В сегменте ИЖС по стране ввели 58 миллионов квадратных метров. Чем больше растет строительство, тем выше и спрос на стройматериалы. В 2024 году темпы строительства не будут уступать предыдущему году, поэтому от квартала к кварталу мы продолжим наблюдать рост ценника», — отметил Злобин.

По его мнению, на рынке стройматериалов серьезно сказался уход из России иностранных производителей и поставщиков. «Частично возникшую пустоту» стараются заполнить отечественные компании, которые переориентировались на импортозамещение, и не всегда стоимость их продукции сопоставима с зарубежными товарами.

Эксперты советуют жителям Севастополя заранее планировать большие строительные и ремонтные проекты, учитывая возможные финансовые изменения, и по возможности закупать материалы на начальном этапе сезона, чтобы избежать дополнительных расходов.

Напомним, заксобрание Севастополя во II чтении утвердило бюджет города на 2024 год. Расходная часть казны города в 2024 году планируется на уровне 64 млрд рублей, а доходная – 60 млрд рублей. До половины всех затрат бюджета города занимает оплата главных строек города.