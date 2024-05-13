Детей из разрушенного дома в Белгороде отправят на лето в «Артек»

Основная часть разбора завалов жилого дома на улице Щорса завершена. Тела 15 человек на сегодняшний день извлечены из-под завалов.

27 человек получили ранения. 10-ти из них была оказана амбулаторная помощь, и они уже отпущены домой. 6 человек сейчас готовятся к отправке в федеральные клиники, в том числе и полуторамесячный ребенок вместе с мамой.

Часть детей из разрушенного дома на летние каникулы отправят в «Артек». Об этом губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил во время оперативного совещания местного правительства.

Остальные дети, по его словам, отправятся в другие регионы.

Напомним, подъезд дома на улице Щорса в Белгороде разрушился после обстрела ВСУ. Как заявили в Минобороны, в дом попала часть одной из сбитых ракет «Точка-У».

Ольга Сурикова