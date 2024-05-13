Пляж Хрустальный в Севастополе будут ремонтировать три месяца

В преддверии летнего сезона на аппаратном совещании правительства Севастополя обсудили благоустройство и ремонт набережных города, которые пострадали еще в ноябре от «шторма века».

Было отмечено, что Севастополь после утверждения нового состава правительства должен получить денежную компенсацию на ремонт набережных.

«На Приморском бульваре до конца года закончим, потому что там большой объем работ. А на Хрустальном в течение трех месяцев проведем мероприятия. Там будем применять архитектурный бетон, поэтому быстрее будет, чем на Приморском бульваре», — ответил и.о.замгубернатора Евгений Горлов на уточняющий вопрос губернатора о сроках завершения ремонта.

Также Михаил Развожаев порекомендовал на Хрустальном проводить работы по секторам, чтобы не перекрывать всю зону купания.

Ольга Сурикова