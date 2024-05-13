В Севастополе официально решили делать замечание детям, играющим в фонтанах

Вопрос с бережным отношением к фонтанам обсуждался сегодня в ходе аппаратного совещания в правительстве Севастополя.

И.о.замгубернатора Евгений Горлов посетовал, что только к 9 мая запустили все фонтаны в городе, а уже есть случаи, когда дети не просто в них купаются, а и катаются по ним на самокатах.

В свою очередь губернатор Михаил Развожаев отметил, что в ЦУР уже поступило большое количество обращений по этому поводу. «К этому, прежде всего, родители должны ответственно относится. Но там, где у нас парки охраняются, нужно на это особое внимание обращать», — завил глава города.

Он поручил уполномочить сотрудников «Парки и Скверы» проводить с родителями и детьми проводить профилактические беседы, чтобы не пришлось потом штрафовать за сломанное оборудование фонтанов.

Также в ходе совещания было отмечено, что на всех фонтанах и монументе «Штык и Парус» есть камеры с распознаванием лиц. Губернатор отметил, что их нужно активно использовать.

Ольга Сурикова