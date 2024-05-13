Развожаев рассказал, для кого в больницах изменят пропускной режим

В ходе аппаратного совещания губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что ему поступают объективные жалобы на охрану в больницах города.

Градоначальник признал, что в городе действует «желтый уровень» опасности, поэтому в больницах усиленно досматривают всех, но иногда, отметил он, нужно подходить не со строгим формализмом.

«В отдельных случаях – это касается беременных женщин, семей, которые везут детей в тяжелом состоянии, инвалидов. Нужно провести воспитательную работу с ЧОПами. Осматривать, проверять автомобили и пассажиров – это все правильно, но не надо высаживать и отправлять пешком», – заявил Развожаев.

Ольга Сурикова