Севастополь отмечает День освобождения от немецко-фашистских войск

При массированной поддержки фронтовой авиации 7 мая начался генеральный штурм Севастопольского укрепрайона.

В ходе ожесточенных боев войска главной ударной группировки фронта на 9-километровом участке прорвали вражескую оборону и овладели Сапун-горой. Важнейшим этапом Крымской стратегической наступательной операции стало освобождение Севастополя от немецко-фашистских оккупантов, которое произошло 9 мая 1944 года.

Москва приветствовала военных 4-го Украинского фронта, моряков Черноморского флота и летчиков, салютом из 24 залпов, выпущенных из 324 орудий, в ночь 10 мая.

Окончательно разгромленные, остатки немецкой 17-й армии искали спасения на мысе Херсонес после вторжения советских войск в Севастополь с севера, востока и юго-востока.

Более 80 соединений были награждены особыми знаками отличия, а почти 240 участников освобождения города русской воинской славы стали Героями Советского Союза.

Освобождение Крыма и Севастополя, продолжавшееся 35 дней, было важным этапом на пути к общему поражению фашизма. В 1965 году Севастополю было присвоено почетное звание города-героя.