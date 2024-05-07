Возле подпорной стены, обрушившейся в 2019 году, появился забор

Возле скандально известной подпорной стены возле дома № 2-Б по пр. Победы появилась ограда. Возможно, там скоро начнется ремонт.

Напомним, подведомственное горхозу казенное учреждение 29 декабря прошлого года заключило контракт на благоустройство и ремонт придомовой территории дома № 2-Б по пр. Победы.

Стоимость работ составляет 54 млн рублей, а контракт заключен по прямому распоряжению губернатора Севастополя Михаила Развожаева с компанией из Москвы «Объединённая сервисная компания».

Примечательно, что в документах сказано «Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до 29 декабря 2023 года, а в части исполнения — до полного исполнения сторонами своих обязательств». Однако в карточке закупки на сайте единой информационной системы в сфере закупок в конце прошлого года говорилось, что исполнить контракт должны до 5 февраля 2024 года.