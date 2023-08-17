В Севастополе вор-рецидивист вынес у соседки электротехники на 20 тысяч рублей

Севастопольские оперативники задержали мужчину по подозрению в краже бытовой техники из дома своей соседки. Его добычей стали два телевизора и мойка высокого давления общей стоимостью около 20 тысяч рублей.
Как сообщает пресс-служба полиции, в доме по соседству с 69-летней пенсионеркой проживал уже судимый вор-рецидивист. Постоянного источника дохода он не имел.
Поэтому выждав, когда соседка на длительное время уехала из города, мужчина забрался в ее дом. Для этого он надавил на оконную раму, открыл окно и беспрепятственно попал внутрь. Оттуда он вынес два ЖК-телевизора и мойку высокого давления, которые вытащил через поврежденное им окно и скрылся.
Похищенные телевизоры фигурант сбыл в комиссионный магазин, а мойку продал случайному прохожему.
Задержанному грозит до шести лет лишения свободы за кражу с проникновением в чужое жилище.
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Ольга Сурикова