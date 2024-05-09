В Севастополе состоится праздничный салют

В Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе, Керчи и других городах-героях, 9 мая в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне будут запущены праздничные салюты. Сергей Шойгу, исполняющий обязанности министра обороны России, подписал соответствующий приказ.

По местному времени в 22:00 9 мая 2024 года праздничные салюты будут проведены с участием воинских частей Вооруженных Сил РФ. Они состоятся в городе-герое Москве, а также в городах-героях Волгограде, Керчи, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге (бывшем Ленинграде), Севастополе, Смоленске, Туле, и в других городах, где размещены штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии.

И.о. министра добавил, что сегодня российские военнослужащие достойно продолжают славные традиции ветеранов Великой Отечественной войны. Шойгу также поздравил всех российских военнослужащих с Днем Победы, подчеркнув, что память о беспримерном героизме фронтовиков и партизан, самоотверженности и стойкости тружеников тыла, узников фашистских лагерей не тускнеет даже после многих лет. Артиллерийские орудия будут салютовать тридцатью холостыми залпами, и пусками фейерверочных изделий салютных установок.

Исполняющий обязанности руководителя ведомства отметил, что в ходе специальной военной операции наши военные отлично справляются с нацистскими последователями, героически защищая национальные интересы государства и обеспечивая безопасность. Они с честью выполняют свой воинский долг, успешно решая ответственные задачи.

Дарья Тимофеева

Фото: Юрий Югансон