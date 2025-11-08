В преддверии новогодних праздников активизируются мошенники

Пик продаж новогодних туров по традиции приходится на вторую половину ноября. Этим стараются воспользоваться и мошенники. Они создают копии известных агрегаторов и туроператоров, заманивают граждан несуществующими акциями и скидками, напоминают в МВД.

Юристы, в свою очередь, дают рекомендации – как избежать попадания в мошеннические сети:

— Турагентство можно проверить с помощью специального реестра.

— Изучите условия договора и сайт фирмы (смотрите дату домена).

— Не переходите по привлекательной рекламе на неизвестных сайтах.

— В случае обмана необходимо сразу обратиться в полицию.

Добавим, что по предварительным расчётам тураналитиков, в путешествия по России на новогодние каникулы отправятся около 10 млн человек. Из них до 800 тысяч – на горнолыжные курорты. Уже продано около 60% туров. Средняя продолжительность поездки – 5-6 дней.

Эти новогодние каникулы станут самыми длинными за последние 12 лет: россиян ждут 12 дней отдыха, рабочие дни начнутся только 12 января.

Андрей Крымский

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города