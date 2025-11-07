Гражданин Украины, собиравшийся взорвать в Севастополе автомобиль военнослужащего, отправился в колонию

10 лет в колонии строго режима проведёт 61-летний Павел Чибисов. По заданию украинских спецслужб он готовил теракт в отношении российских военнослужащих и главы Запорожской области.

Сотрудники ФСБ задержали Чибисова в Севастополе, где он должен был достать из тайника взрывные устройства.

Южный окружной военный суд признал гражданина Украины виновным в незаконном хранении взрывчатых веществ и приготовлении к террористическому акту.

Кроме срока террористу присуждён штраф 300 тысяч рублей.

Приговор вступил в законную силу.

Андрей Крымский

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города