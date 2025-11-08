Абдразаков не едет в Верону

Посольство России в Италии выразило дружескую поддержку Ильдару Абдразакову

Как уже сообщалось заслуженному артисту России, солисту Мариинского и Большого театров, а также руководителю Севастопольского театра оперы и балета запретили участвовать в постановке оперы «Дон Жуан» в Вероне в январе следующего года. Травлю нашего оперного артиста в Италии развернули представители русофобствующих организаций и экстремистски настроенные украинские эмигранты, которые назвали Абдразакова «инструментом кремлевской пропаганды».

«Следствием этого, к сожалению, при попустительстве итальянских властей, стала отмена участия Ильдара Абдразакова в постановке оперы «Дон Жуан» В.А. Моцарта на сцене Филармонического театра Вероны», – отметили в посольстве.

Но это не первый случай, так называемой, «отмены». В прошлом году театр Сан-Карло в Неаполе объявил, что отказывается от сотрудничества с Абдразаковым, который должен был выступить в операх «Дон Карлос» и «Аттила». Поводом послужили абсурдные жалобы вице-президента Европарламента итальянки Пины Пичерно и украинского оперного певца Александра Цымбалюка на «связи Абдразакова с Путиным», и то, что он вообще русский певец.

Тогда (редкий случай, как писали СМИ) Абдразаков откликнулся на произошедшее в соцсетях постом на английском языке: «Настало время, когда политики заходят в храм искусства и музыки и ставят лучший актерский состав».

Специальная военная операция многое расставила на свои места. После начала СВО ведущие западные театры стали прекращать сотрудничество с российскими артистами, которые отказались осуждать действия России. Метрополитен-опера, выступать в которой, кстати, Абдразаков начал намного раньше, чем в Мариинке, заявила о прекращении сотрудничества с Анной Нетребко и Хиблой Герзмавой. Тогда заслуженный артист России объявил, что в знак солидарности отказывается от ангажементов в знаменитом оперном театре Нью-Йорка.

Свою патриотическую позицию певец выразил простыми словами: «где родился, там и пригодился».

Эльдар Абдразаков был назначен руководителем Севастопольского театра оперы и балета 11 декабря прошлого года. Летом нынешнего он в месте с новым коллективом принял участие в IX Международном фестивале оперы и балета «Херсонес» в качестве исполнителя главной партии и режиссёра одноактной оперы «Алеко».

В преддверии фестиваля певец рассказал, что до него никогда не был в Севастополе как артист, и, что предстоит близкое знакомство с городом и его жителями.

«Я очень надеюсь, что у нас будет какой-то наш клуб любителей академического пения, любителей Севастопольского театра оперы и балета. Мы будем с вами встречаться, будем общаться и будем развивать культуру в вашем городе, в нашей стране», – заявил Ильдар Абдразаков.

Сам театр сейчас активно строится. Работы идут и внутри здания, и снаружи. На этой неделе была опубликована новая серия фотоснимков со стройплощадки. Главное:

— завершён монтаж стеклянного зенитного фонаря, под которым расположатся переговорные комнаты;

— весь объём выполненных работ на кровле достиг 85%;

— завершено бетонирование ливневого резервуара объёмом 658 кубометров;

— в большом зале идёт монтаж стеновых и потолочных панелей из шпона акации;

— строители готовятся приступить к монтажу сцены и её механизмов, на фото пока виден сценический трюм с его полной высотой 54 метра.

Андрей Крымский

Фото с сайта правительства Севастополя и t.me/razvozhaev

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города