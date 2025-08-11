В полиции Севастополя опровергли наркотическое опьянение у женщины-водителя, сбившей 16-летнюю девочку

Накануне в некоторых алтернативных СМИ появилась информация о том, что 66-летняя женщина-водитель, допустившая наезд на 16-летнюю девочку-пешехода, на момент ДТП находилась в состоянии наркотического опьянения.

«Данная информация не соответствует действительности. В настоящее время проводятся необходимые исследования, в связи с чем результаты медицинского освидетельствования водителя не получены, а состояние опьянения на данный момент не установлено», — сообщили в городском УМВД.

Напомним, в Севастополе завели уголовное дело по факту гибели девушки-пешехода. ДТП произошло 9 августа около 14:53 во дворе дома №43 по проспекту Октябрьской Революции. В это время 66-летняя женщина за рулём Mitsubishi Pajero Sport выехала с прилегающей территории и совершила наезд на 16-летнюю девушку-пешехода. Пострадавшая была госпитализирована с тяжёлыми травмами, однако позднее скончалась в больнице.

Ольга Сурикова

Фото: скриншот видео соцсети