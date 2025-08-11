Прецедент: Белгородский губернатор предложил чиновнику, который отказался от поездки в приграничье «поискать возможность другого трудоустройства»

В ходе заседания Белгородского правительства обсуждался отказ замминистра спорта региона Андрея Дятлова в конце июля посетить физкультурный комплекс в посёлке Уразово Валуйского округа. Ситуацию с Дятловым поднял первый замминистра спорта области Валерий Сирюшов. Он предложил «принять меры», поскольку такие поступки чиновников «снижают уровень доверия к региональной власти».

Ситуация имеет «морально-этический момент», отметил губернатор. «Каждый человек разный, он по-разному справляется со стрессом, по-разному относится к своим должностным обязанностям, потому что жизнь у каждого одна», — сказал Вячеслав Гладков и напомнил, что права чиновника защищает Трудовой кодекс.

«С другой стороны, я с вами согласен. Если человек не способен, исходя из особенностей характера, справиться с этой обстановкой, наверное, в этот промежуток времени, который мы переживаем, эти должности не для него. Не потому что он плохой, ни в коем случае. Не потому что мы хотим кого-то оскорбить, дать оценку, ни в коем случае. Этого нет. Просто — война, тяжело, страшно. И я согласен с вами, что если власть дрогнет, то тогда будет катастрофа, как мы видим по некоторым населённым пунктам»

Он задался вопросом о том, что будет дальше, если чиновники «закроются в кабинетах» и уйдут за 100-километровую зону из-за обстрелов.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова

Фото: Telegram/Настоящий Гладков