В полиции опровергли информацию о штрафах для водителей, стоящих в очереди перед АЗС в Верхнесадовом 

Сегодня в некоторых интернет-сообществах распространилась информация о том, что сотрудники Госавтоинспекции Севастополя, находясь на дежурстве в селе Верхнесадовое, якобы составляли административные материалы в отношении водителей, которые находились на обочине или на дороге.

УМВД России по Севастополю сообщило, что данная информация не соответствует действительности. Личный состав Госавтоинспекции Севастополя несет службу на автозаправочных станциях и прилегающих участках дорог с целью предотвращения аварийно-опасных ситуаций и исключения заторов. Инспекторы ДПС вручную регулируют движение, перенаправляют часть транспорта в объезд, оказывают помощь автовладельцам, обеспечивают проезд общественного транспорта.

С 5 июня по настоящее время админматериалы в отношении водителей, стоящих в очереди на автозаправочные станции, за нарушение правил остановки, стоянки в селе Верхнесадовое не составлялись.

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Фото: УМВД России по Севастополю