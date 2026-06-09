ПСБ продает алкогольные активы в Крыму, Вологодской области, Московском регионе

ПСБ 6 июня открыл прием заявок на участие в аукционе по продаже 100% уставного капитала обществ с ограниченной ответственностью «Крымский винный дом», «Новый уровень», «Родник и К», «Русский север»,«Стандарт качества», «Традиции успеха» и акций в размере 84,59% уставного капитала АО «Феодосийский завод коньяков и вин».

Стартовая цена активов, продаваемых единым лотом, установлена в размере 7 823 507 004 рублей, шаг аукциона — 1% или 78 235 070,04 рублей. Для участия в торгах претендентам необходимо перечислить задаток в размере 20% от начальной стоимости.

Прием заявок завершится 15 июня, торги состоятся 17 июня на АО «Российский аукционный дом».

ООО «Крымский Винный Дом» основан в 2004 году в Феодосии, работает в сфере виноделия, занимаясь производством, хранением и поставками алкогольной продукции.

ООО «Новый Уровень» создано в 2017 году в Омске и специализируется на производстве пищевой продукции для питания спортсменов.

ООО «Родник и к» основано 1999 года и в г Мытищах Московской области. Занимается производством дистиллированных питьевых алкогольных напитков: водки, виски, бренди, джина, ликеров и т. п.

ООО «Русский Север» работает с 2007 года и зарегистрировано в Вологде. Основной вид деятельности — производство дистиллированных питьевых алкогольных напитков: водки, виски, бренди, джина, ликеров и т. п.

ООО «Стандарт Качества» зарегистрировано в Москве в 2003 году, ООО «Традиции Успеха» – в 2020 году, обе компании занимаются оптовой торговлей напитками.

АО «ФЕОДОСИЙСКИЙ ЗАВОД КОНЬЯКОВ И ВИН» зарегистрировано в 2003 году, специализируется на производстве вина из винограда.

Подробнее об условиях продажи — в карточке аукциона на сайте АО «Российский аукционный дом» и ГИС Торги.

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