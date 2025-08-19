В парке Победы утонул молодой парень

В Севастополе вечером 18 августа случилась трагедия на пляже парка Победы. Мужчина 2003 года прыгнул с пирса в воду, но не выплыл на поверхность. Детальные обстоятельства его гибели устанавливаются, сообщили в МЧС города.

Он стал второй жертвой этого купального сезона в Севастополе.

В ведомстве при этом призвали соблюдать осторожность во время отдыха на пляже.

Напомним, в июле на Фиоленте утонул мужчина. Тело мужчины, которого нашли на глубине 5 метров в районе Фиолента, – путешественник и экстремал Кирилл Билицкий (Kirill Belitskiy).

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова

Фото иллюстративное