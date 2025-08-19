На Землю обрушится новая магнитная буря.

На Солнце растет новая корональная дыра, которая 19 августа вызовет возмущения среднего уровня. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

По словам ученых, дыра размером около полумиллиона километров занимает большую часть видимого солнечного диска. Это повышает вероятность появления полярных сияний.

