Рецидивист из Феодосии украл деньги у работодателя и угнал автомобиль

Судимый ранее 23-летний мужчина, прибывший в Севастополь из Феодосии, устроился ухаживать за лошадьми на конную базу, где и стал проживать.

Вечером, будучи хорошо выпившим, он поссорился с 54-летним хозяином конюшни и решил уйти с работы. Работник прихватил с собой 30 тысяч рублей, которые вытащил из хозяйской куртки.

При выходе из конной базы похититель увидел припаркованные чужие «Жигули». Поскольку двери автомобиля были открыты, он запустил двигатель и уехал. Далеко уехать не вышло – угонщик почти сразу же врезался в автомобиль бывшего работодателя, после чего, проехав еще несколько десятков метров, бросил ВАЗ и скрылся с украденными деньгами, которые потратил на алкоголь и продукты питания.

Мужчину задержали. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Фигурант заключен под стражу.