Погибший у берегов Фиолента мужчина оказался известным любителем экстрима

Мужчина, тело которого нашли на глубине 5 метров в районе Фиолента, – путешественник и экстремал Кирилл Билицкий (Kirill Belitskiy), пишет ForPost.

Отмечается, что Билицкий был заядлым экстремалом, в его багаже опасные, в том числе одиночные, восхождения на вершины Кавказа и прочие экстремальные приключения. Он любил прыжки с большой высоты, прыгал даже с Ниагарского водопада. В Крыму он поднимался даже на высоковольтные опоры и прочие вертикальные сооружения без страховки.

В Севастополь, по рассказам его знакомых, мужчина переехал недавно — года два-три назад.

Город-порт приписки, который Кирилл Билицкий обозначил ВКонтакте – Севастополь, но, как говорят знавшие его люди, сюда он переехал не очень давно – года два-три. 8 августа Кириллу Билицкому исполнилось бы 43 года.

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Ольга Сурикова

Фото: соцсети