С 1 сентября садоводы будут жить по-новому

С 1 сентября 2025 года в России вступают в силу изменения в Федеральный закон «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд». Обновлённый законодательный акт устанавливает чёткие правила использования садовых и огородных земельных участков, а также определяет статус объектов, расположенных на них. Главные изменения:

«Хозяйственные постройки». К ним теперь относятся сараи, бани, теплицы, навесы, погреба, летние кухни и колодцы — как объекты капитального, так и не капитального строительства, расположенные на садовых или огородных участках и предназначенные для удовлетворения бытовых и иных нужд граждан. При этом, если указанные сооружения являются неотъемлемой частью жилого или садового дома, они не считаются отдельными хозяйственными постройками.

«Принцип единства объекта недвижимости». Собственник садового земельного участка с 1 сентября 2025 года не сможет отчуждать участок отдельно от жилых, садовых домов или хозяйственных построек, расположенных на нём. Одновременно вводится запрет на раздел недвижимости, что означает: дом, постройки и земля под ними должны оставаться в единой собственности.

Кроме того, закон устанавливает, что предельные параметры жилых и садовых домов должны соответствовать нормам индивидуального жилищного строительства (ИЖС) и определяться градостроительным регламентом. Это означает, что при проектировании и строительстве необходимо учитывать установленные ограничения по высоте, площади и отступам от границ участка.

Начальник управления государственной регистрации права и кадастра г. Севастополя Артём Фадеев:

«Рекомендую собственникам проверить актуальность и полноту сведений о правах на земельные участки, жилые и садовые дома, а также хозяйственные постройки в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). При наличии несоответствий или отсутствия данных необходимо своевременно обратиться за регистрацией прав или внесением изменений. При планировании сделок с недвижимостью с 1 сентября 2025 года необходимо учитывать установленные законом требования к единству объекта и запрет на раздел зданий и сооружений».

Севреестр призывает граждан уже сейчас привести документы в порядок, чтобы избежать сложностей при купле-продаже, дарении или наследовании недвижимости в будущем. Своевременная регистрация прав и актуализация данных в ЕГРН помогут обеспечить правовую безопасность сделок и беспрепятственное пользование имуществом.

