ПСБ наградил лучших предпринимателей Севастополя

ПСБ выступил партнером конкурса «Лучший предприниматель Севастополя» и вручил награды победителям. Лучших в своем деле по итогам 2025 года определяли в восьми номинациях, отражающих достижения в торговле, производстве, сельском хозяйстве, сфере услуг и креативных индустрий.

В состав жюри вошли управляющий ПСБ в Севастополе Арсен Тананян, представители Департамента экономического развития города Севастополя, центра «Мой Бизнес» и деловых ассоциаций. Выбирая победителей, эксперты учитывали экономическую и бюджетную эффективность бизнеса, его социальную ответственность, динамику роста, инновационность и лидерство в отрасли, количество созданных рабочих мест. Всего на конкурс поступило 60 заявок.

«ПСБ, содействуя развитию и процветанию малого предпринимательства как важной составляющей экономики региона, поддерживает конкурс уже четвертый год. Представленные участниками конкурсные заявки демонстрируют большой потенциал севастопольских предпринимателей, которые своим ежедневным трудом вносят большой вклад в социально-экономическое развитие города. Наш банк со своей стороны предоставляет бизнесу широкий инструментарий для реализации самых амбициозных задач», – отметил Арсен Тананян.

«Рост количества участников нашего конкурса свидетельствует о повышении уровня доверия со стороны бизнес-сообщества, открытости и прозрачности бизнес-процессов. Мы видим, как растёт качество проектов, как молодые компании уверенно заявляют о себе наравне с опытными игроками. Благодарю всех участников за смелость и упорство. Поддержка предпринимательства остаётся нашим приоритетом», — поделилась директор центра «Мой бизнес» Елена Стоянова.

Конкурс «Лучший предприниматель Севастополя» проводится ежегодно центром «Мой бизнес» при поддержке Правительства города.

