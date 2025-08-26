В отношении Базарова и его возможных подельников возбуждено четыре уголовных дела

В отношении врио замгубернатора Курской области Владимира Базарова и его возможных сообщников возбуждены четыре уголовных дела, в том числе о получении взяток в особо крупном размере от представителей коммерческих организаций за содействие в заключении контрактов на строительство фортификаций. Об этом сообщили в МВД России.

В ходе предварительного расследования было установлено, что Владимир Базаров якобы давал указания о закупке и согласовании с Минобороны тетраэдров (оборонительных сооружений, так называемых, «зубов дракона») с размерами граней меньшими, чем предусмотрено техзаданием. В этот период чиновник курировал строительство линии обороны в Белгородской области в качестве вице-губернатора.

Следствие считает, что по делу о хищениях средств на оборонительные сооружения в Белгородской области было похищено более 251 млн рублей.

Напомним, накануне в Курской области задержан врио замгубернатора Владимир Базаров.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова

Фото: Владимир Базаров /t.me/Hinshtein