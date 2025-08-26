По дороге к черноморским курортам начались строительство путепроводов и реконструкция мостов

Работы на участке трассы М-4 «Дон», ведущей в Крым, ведутся в Ростовской области, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

«Сейчас на участке с 933-го по 1024-й километр кипит работа. Началось строительство четырех путепроводов для будущих развязок, реконструкция трех мостов и еще пяти путепроводов. Всего на этом участке появится 20 искусственных сооружений, а сама трасса будет расширена до шести полос», – написал он в своем ТГ-канале.

При этом на трассе М-4 обустраиваются временные объездные дороги, чтобы удерживать привычный трафик.

Ольга Сурикова

Фото: t.me/mkhusnullin