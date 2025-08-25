В Курской области задержан врио замгубернатора Владимир Базаров

Об этом сообщил Александр Хинштейн. Задержание Базарова, по его словам, связано с его работой в Белгородской области.

Отметим, Владимир Базаров занимал пост замгубернатора Севастополя при губернаторе Дмитрии Овсянникове. С 2016 по 2020 год он был заместителем губернатора Севастополя. Занимался вопросами благоустройства городского хозяйства, дорог, транспорта и экологии. А с 2020 года Базаров работал вице-губернатором Белгородской области по строительству.

Дело, по которому задержан вице-губернатор Курской области Базаров, предварительно, касается строительства оборонительных сооружений, заявил Хинштейн.

Идут следственные действия, связанные с предыдущим местом работы Базарова в Белгородской области, где он занимал аналогичную должность (замгубернатора по строительству).

«Никаких оценок давать не буду, да и не могу, поскольку не владею белгородской ситуацией. Уверен, следствие объективно во всём разберётся. Если виноват, значит, ответит по всей строгости закона. Правительство Курской области при необходимости окажет всю необходимую помощь следствию. Никакие предыдущие заслуги не могут и не будут служить индульгенцией!» — подчеркнул он.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова