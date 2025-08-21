Гражданка России получила 15 лет за попытку поджечь релейный шкаф в Крыму

Южным окружным военным судом гражданка России признана виновной в предъявленном обвинении и приговорена к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима с ограничением свободы на 1 год и 6 месяцев.

Женщина задержана ФСБ в Симферополе. По заданию украинских спецслужб она готовила теракт путем поджога релейного шкафа ГУП РК «Крымская железная дорога», чтобы нарушить военные перевозки.

Деятельность фигурантки координировалась с территории Украины посредством мессенджера Viber, что подтверждается информацией в изъятых у нее средствах связи.

В ее «послужном списке» теперь госизмена и приготовление к теракту.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова

Фото: скришот видео УФСБ России по Крыму и Севастополю