В недавно принятый Генплан Севастополя могут внести изменения

Он подчеркнул, что Генплан является «живым», хоть и стратегически важным документом.

«Жизнь не стоит на месте, меняется градостроительная ситуация, вносятся изменения в Градостроительный кодекс Российской Федерации. Так, в марте этого года были внесены изменения, которые требуют соответствующих изменений в Генеральные планы городов федеральных значений. Поэтому да, такие мероприятия запланированы. Бюджетные средства мы предусмотрели при формировании бюджета на следующий год», — сказал Жукалов, отвечая на вопросы депутатов.

Напомним, в Севастополе 18 февраля сразу в двух чтениях приняли главный стратегический документ города — Генплан.

Ольга Сурикова