Предприятие из Севастополя участвует в федеральном проекте «Производительность труда»

Предприятие ООО «Аззурро Трейд» из Севастополя приступило к участию в федеральном проекте «Производительность труда», направленном на повышение эффективности и конкурентоспособности российских компаний.

Предприятию оказана государственная поддержка в виде льготного займа. Это позволит расширить производство и оснастить предприятие современным оборудованием. Компания занимается сервисным обслуживанием и ремонтом судового оборудования и дизельных двигателей, активно развиваясь и обслуживая заказы по всей стране — от Камчатки до Калининграда.

Участие в проекте «Производительность труда» подразумевает комплексное обучение сотрудников, оптимизацию производственных процессов и внедрение современных управленческих практик. Это позволит предприятию увеличить выработку, повысить доходность и обеспечить рост заработной платы сотрудников.

Цель проекта — вовлечение к 2030 году 100% государственных и муниципальных организаций социальной сферы в реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда.

Проект реализуется с 2017 года и оказывает поддержку предприятиям, предлагая бесплатные консультационные и методологические услуги.

Реализация федерального проекта способствует укреплению экономики города и повышению качества жизни его жителей за счет создания новых рабочих мест и увеличения налоговых поступлений.

«Мы когда-то приняли решение, что приоритетным направлением является развитие. И каждый год четверть прибыли мы вкладываем в развитие и оснащение. Это позволяет нам ежегодно пополнять запасы. Складские запасы, запасы инструмента, покупать новые станки, вкладываться в новые автомобили, получение условий работы персонала. Дойдя до определенного уровня, то есть сегодня у нас 85 человек, ты сталкиваешься с новыми сложностями, которых раньше не было. И старыми методами новые сложности решить невозможно. Поэтому мы максимально заинтересованы в участии в этом проекте. Надеемся, что взгляд со стороны поможет нам перестроить процессы, оптимизировать их, ну и как следствие, расти дальше и увеличивать производительность», — уверен директор Иван Добринский.

Сейчас в национальном проекте участвует уже более 5000 предприятий.

Фото Анны Корниловой

