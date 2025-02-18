В Севастополе принят Генплан

Сегодня на сессии Заксобрания депутаты сразу в двух чтениях приняли главный стратегический документ города.

Генплан разработан на расчетный срок 20 лет с первой очередью реализации до 2030 года. В него входит положение о территориальном планировании и карты планируемого размещения объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры, благоустройства общественных пространств, предупреждения ЧС, обращения с отходами производства и потребления.

Проект был разработан специалистами ГАУС «Институт Генплана Москвы». В ходе общественных обсуждений севастопольцы выдвинули более 3600 предложений. Комиссия по разработке генплана собиралась 34 раза и вносила в документ коррективы. После доработки проект генплана был согласован с федеральными органами власти.

Депутаты проголосовали единогласно.

Ольга Сурикова