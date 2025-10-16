Погода в Севастополе 16 октября

Погода
16-10-2025

Сегодня в городе переменная облачность.

Без осадков.

Ветер северо-восточный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +5…+7°,

днем +12…+14°.

Температура воды 17°.

Фото: Елена Голос

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города 

 