В Любимовке расширят сквер у «Сердца»: велодорожки, сцена и новые деревья

Жители поселка Любимовка на Северной стороне Севастополя скоро получат обновленную зеленую зону. На заседании Архитектурно-художественного совета города одобрен проект второй очереди благоустройства территории по улице Федоровской, в районе домов № 47-59. Заказчиком выступило ГБУ «Парки и скверы».

Первая очередь сквера с декоративным прудом в форме сердца уже стала местной достопримечательностью. Теперь благоустройство продолжится на прилегающем участке. Разработчик проекта, ООО «Новый город», учел пожелания активных местных жителей, среди которых много семей военнослужащих.

Что появится в сквере?

Главный акцент сделан на комфорте и функциональности. В сквере обустроят:

Удобную сеть дорожек: пешеходные маршруты свяжут новую зону с уже благоустроенной территорией и площадкой, где установлен памятник-самолет. Покрытие будет комбинированным: плитка и асфальтобетон.

пешеходные маршруты свяжут новую зону с уже благоустроенной территорией и площадкой, где установлен памятник-самолет. Покрытие будет комбинированным: плитка и асфальтобетон. Велоинфраструктуру: по периметру территории пройдет закольцованная велодорожка.

по периметру территории пройдет закольцованная велодорожка. Зоны активности: появятся современные детские площадки, зона воркаута с уличными тренажерами и специальная огороженная площадка для выгула и дрессировки собак, расположенная в отдалении от жилых домов.

появятся современные детские площадки, зона воркаута с уличными тренажерами и специальная огороженная площадка для выгула и дрессировки собак, расположенная в отдалении от жилых домов. Культурный центр: по просьбе жителей, которые часто проводят здесь праздники и мероприятия, предусмотрена установка сцены с модульным помещением для артистов (раздевалки).

Безопасность и зелень — в приоритете

Особое внимание члены совета уделили безопасности игровых элементов. В частности, вопросы вызвал детский игровой комплекс в виде самолета и встроенный батут. Эксперты отметили их потенциальную травмоопасность при отсутствии постоянного надзора.

«Батут лучше убрать. Если там не будет человека, который следит за порядком, как на аттракционах, это может быть травмоопасно», — рекомендовали члены совета. Проектировщики согласились исключить спорные элементы.

Также эксперты настояли на пересмотре сметы в пользу озеленения. Сейчас на участке мало деревьев, поэтому было предложено сократить расходы на декоративные элементы и направить средства на закупку и высадку большего количества крупномерных растений, которые создадут тень и уют.

Этапы работ

Реализация проекта будет проходить поэтапно. В рамках первого этапа финансирования планируется выполнить основные работы по планировке, прокладке дорожек и подготовке инженерных коммуникаций (освещение, видеонаблюдение, полив). Наполнение территории малыми архитектурными формами и озеленение продолжатся во второй очереди, по мере поступления средств.

