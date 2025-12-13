Свыше 90% разлившегося мазута собрано в Керченском проливе и прилегающей акватории

С момента крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» 15 декабря 2024 года в Краснодарском крае, Республике Крым и Севастополе собрано более 185 тысяч тонн загрязненного песка и грунта. 160 тысяч тонн из них утилизировано.

По оценкам Российской академии наук, Минприроды и заинтересованных органов власти, собрано свыше 90% разлившегося мазута.

Хронология ликвидации последствий катастрофы:

В марте был откачан мазут из выброшенной на мель кормы «Волгонефть-239», корма утилизирована.

В октябре – ноябре удален основной объем мазута из носовой части танкера.

Для локализации разлива мазута в затонувших частях танкеров правительственной комиссией принято решение об установке трех коффердамов. Первый был установлен, работы со вторым и третьим продолжаются.

После удаления мазута коффердамы и оставшиеся части судов планируется полностью утилизировать в 2026 году.

Минобрнауки продолжает прорабатывать варианты технологий очистки пляжей в Анапе и Темрюкском районе.

Андрей Крымский

