Проект гостиничного комплекса в бухте Омега снова «завернули» на доработку

Архитектурно-художественный совет Севастополя вновь отправил на доработку проект гостинично-рекреационного комплекса в районе бухты Омега, по адресу ул. Летчиков, 3г. Спустя семь лет после первой попытки заказчик ООО «Наш успех» представил обновленную концепцию, которая, однако, вызвала серьезные вопросы у экспертов и руководства города.

Впервые проект застройки участка площадью 2,4 гектара, расположенного у самого моря рядом с парком Победы, был рассмотрен еще в декабре 2018 года. Тогда он получил предварительное одобрение с условием доработки, но за прошедшие годы изменились и градостроительные нормы, и собственники, и требования к парковочным местам.

Парковка вместо благоустройства?

Представитель заказчика отметил, что в новой версии проекта была уменьшена площадь застройки (с 8 900 до 7 900 кв. м) и значительно увеличено количество парковочных мест, как того требуют новые правила землепользования и застройки (ПЗЗ). Однако именно решение разместить масштабную плоскостную парковку в прибрежной зоне вызвало главную критику членов совета.

Открытая стоянка, по мнению экспертов, занимает неоправданно большую площадь (минимум четверть участка), «съедает» полезное пространство, которое могло бы стать зоной отдыха, и портит эстетический вид знаковой для города территории.

«Размещение плоскостной парковки, которая занимает минимум четверть от территории земельного участка, выглядит достаточно излишне и неэффективно используется территория», — прокомментировал по итогам заседания председатель совета, заместитель губернатора Севастополя Максим Жукалов.

Совет настоятельно рекомендовал заказчику рассмотреть вариант создания подземного паркинга, что позволит освободить ценную землю у моря для благоустройства и создания комфортной среды для туристов и горожан.

Судьба платанов и «звездность» объекта

Еще одной острой темой стало сохранение зеленых насаждений. На участке сейчас растут высокие платаны и другие деревья, формирующие облик территории. Проектировщики заверили, что провели дендрологические изыскания, но признали: сохранить все деревья не удастся, планируется компенсационная высадка. Члены совета призвали отнестись к существующему озеленению максимально бережно.

Серьезные замечания коснулись и «начинки» комплекса. Максим Жукалов обратил внимание на то, что в проекте недостаточно проработана инфраструктура, необходимая для полноценного гостиничного обслуживания: зоны питания, прачечные, конференц-залы и помещения для персонала.

«Учитывая значимость территории, хотелось бы до конца понимать, какой класс обслуживания будет у посетителей. Плюс очень важно, есть ли оператор, который готов обслуживать этот объект», — подчеркнул вице-губернатор.

Заказчик пояснил, что переговоры с потенциальным оператором (рассматривалась сеть Cosmos Hotel Group) ведутся, но конкретные планировочные решения и «звездность» отеля (3 или 4 звезды) будут утверждены только после получения разрешения на строительство. Такая неопределенность не устроила членов совета.

Работа над ошибками продолжается

Несмотря на проработанные инженерные решения и современный фасад с панорамным остеклением, проект был отправлен на доработку. Заказчику предстоит пересмотреть объемно-пространственные решения, «спрятать» машины под землю, уточнить функциональное наполнение первых этажей и гармонично вписать комплекс в существующий ландшафт, не сильно навредив зеленым насаждениям.

