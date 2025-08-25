Погода в Севастополе 25 августа

Погода
25-08-2025

Неделя в Севастополе начинается с похолодания

Сегодня в городе переменная облачность.

Ночью небольшой дождь, днем без осадков.

Ветер северный ночью 10-15 м/с, днем 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью 15…17°,

днем 21…23°.

Температура воды 24-25°

Фото: Елена Голос

